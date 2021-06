Proibida circulação de e para AML a partir das 15h mas com novas exceções

A circulação de e para a Área Metropolitana de Lisboa (AML) volta a estar proibida este fim de semana, entre as 15:00 de hoje e as 06:00 de segunda-feira, excetuando-se quem apresente teste negativo à covid-19 ou certificado digital.



"Mantemos a proibição de circulação de e para a AML ao fim de semana, incluímos, no entanto, a possibilidade de se poder sair ou entrar na AML com teste negativo ou certificado digital", anunciou a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, na quinta-feira, após a reunião do Conselho de Ministros, em Lisboa.



À semelhança do passado fim de semana, a medida aplica-se a partir das 15:00 de sexta-feira e até às 06:00 de segunda-feira, mantendo as 18 exceções previstas na lei, entre as quais "motivos de saúde ou por outros motivos de urgência imperiosa".