Mais de 130 bombeiros combatem incêndio no concelho do Montijo

Mais de 130 operacionais combatem um incêndio que deflagrou pouco depois das 13:00 desta quinta-feira, dia 2, numa zona de povoamento misto, de eucaliptal e pasto, em Canha, no concelho do Montijo, informou a Proteção Civil.



Fogo lavra desde as 13:00 Nuno Alfarrobinha

Segundo o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal, o alerta foi dado às 13:19, tendo sido mobilizados para o local 131 operacionais de diversas corporações de bombeiros do distrito de Setúbal, apoiados por 40 veículos e quatro meios aéreos.

A Proteção Civil não avança para já com qualquer previsão sobre a evolução do incêndio, mas as elevadas temperaturas que se fazem sentir na região, acima dos 40 graus, estão a dificultar o combate às chamas.