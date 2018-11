Escritora fez comentário polémico. "Gostava muito de não ter vivido o momento porque foi de facto 'surreal'", lamenta Sara Tavares.

Sara Tavares reagiu no Facebook à polémica que viveu durante o programa de televisão Cá por Casa, apresentado por Herman José na RTP 1. A cantora era uma das convidadas no dia 14 de Novembro, a par de Margarida Rebelo Pinto, João Didelet e António Machado. Depois de Tavares ter falado com Herman José acerca de como Portugal "não era um país racista", o apresentador mudou de tema de repente. Questionou Margarida Rebelo Pinto sobre se ela já tinha tido "um amor colorido".



A escritora respondeu logo: "Não, não sou dada às etnias." O comentário foi muito criticado nas redes sociais, e já levou Sara Tavares, de ascendência cabo-verdiana, a comentar o sucedido, na sua página de Facebook. Diz não ter gostado do momento, que "gostava muito de não ter vivido e nem voltei a ver porque foi de facto 'surreal'". Afirmou ter expressado o seu desagrado junto dos intervenientes.



"Respeito aqui afinal é a palavra de ordem. Falei com os sujeitos em questão longe das câmaras com o respeito que não me demonstraram, mas não ouvi nenhum pedido de desculpas do outro lado. Fiquei com a consciência limpa mas com uma grande dor de cabeça... Do tamanho do sapo que engoli. Tenho por mim que as coisas tomam sempre o seu rumo, voltei ao trabalho", relatou Sara Tavares.



Descreve ainda ter sido acusada de não ter sentido de humor, mas que os comentários na sua página fizeram com que não se sentisse sozinha, visto que outros ficaram ofendidos. "Não é só a mim que me falta 'sentido de humor' pelo que se partilha aqui, obrigada. Estava a sentir-me um pouco sozinha ali...", desabafou.



A cantora termina exigindo um pedido de desculpas a Margarida Rebelo Pinto. "Quem quer um pedido de desculpas público põe a mão no ar!". A sua publicação termina com uma hashtag: racismo é crime.