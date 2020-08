Santos & Pecadores e cantor a solo, publicou um comunicado na sua página oficial de Facebook em que se manifesta acerca da sua participação num jantar-comício do partido Chega. O evento no dia 8 de agosto foi de apoio à candidatura de André Ventura, deputado e líder do Chega, à Presidência da República. Ventura partilhou através da sua conta de twitter uma fotografia em que surge Bilac.

Olavo Bilac, vocalista da banda"Acho que devo uma explicação a toda a gente, além de a mim próprio. Sim, é verdade que fui atuar profissionalmente a um jantar privado do partido Chega, com o qual não tenho nenhum tipo de relação política ou afetiva. Sim, sou eu na selfie tirada pelo André Ventura, num momento final da minha atuação. Confesso que na altura encarei isto só mesmo como mais uma atuação e mais uma selfie, especialmente numa altura em que eu, os músicos que me acompanham e os técnicos têm quase a totalidade do seu ganha pão cancelado desde Março...Mas percebo que errei", escreveu Bilac."Nunca pretendi apoiar o Chega, assim como nunca apoiei qualquer força política para as quais já toquei ao longo de toda a minha carreira. Mas devia ter tido o discernimento para perceber que não era só mais um concerto para mais um partido e das implicações que esta atuação profissional iria desencadear... Peço desculpa ao meu público que de algum modo se tenha sentido ofendido por esta situação, uma vez que sempre defendi valores enquanto cidadão independente bem diferentes daqueles apregoados por este partido. Peço desculpa também aos meus pares da indústria, músicos que já tantas vezes hipotecaram o dia devido aos seus princípios", continuou. "Às vezes peco por nunca dizer que não ou recusar uma foto, relativizando as situações privadas em favor das outras pessoas. Desta vez não pensei nas pessoas que me estão mais próximas..."