Félicité Tomlinson tinha 18 anos e morreu de ataque cardíaco.

A irmã do vocalista Louis Tomlinson da banca britânica "One Direction" foi encontrada morta esta quarta-feira, dentro de casa, em Londres.



Félicité Tomlinson tinha 18 anos e segundo o site TMZ morreu vítima de ataque cardíaco. A jovem tinha o sonho de ser estilista de moda e nas redes sociais já contava com mais de 1,4 milhões de seguidores.



Vão ser realizados os exames e testes toxicológicos para apurar as causas da morte "inexplicável" para uma jovem que não tinha qualquer problema de saúde diagnosticado até ao momento.

De acordo com o jornal The Sun, Louis Tomlinson ficou "arrasado e perturbado" com a morte da irmã. O cantor decidiu cancelar vários eventos da agenda musical, incluindo a presença no evento de solidariedade Comic Relief onde iria apresentar a sua nova música a solo.



Recorde-se também que Louis Tomlinson, de 27 anos, perdeu a mãe há cerca de dois anos.