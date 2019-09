Famosos recordam vida e carreira de Roberto Leal

Várias celebridades utilizaram as redes sociais para lembrar Roberto Leal, o músico, que morreu este domingo vítima de cancro, tocou a vida de muitos famosos e trabalhou em conjunto com diversos artistas.Manuel Luís Goucha fez uma publicação no Facebook onde recorda a gentileza de Roberto Leal, nas inúmeras vezes que o entrevistou: "A última das quais em Janeiro passado teve a gentileza de vir propositadamente a Portugal para estar no 'Você na TV'".

Cristina Ferreira fez um Insta Story em que homenageia Roberto Leal, com a legenda: "Pessoas de sempre. Para sempre."

Herman José afirma que o cantor tinha esperança de se curar do cancro contra o qual lutava, e diz ainda que ia fazer um programa dedicado a ele, quando o músico voltasse a Portugal. O humorista disse que no programa "O último a sair" "se percebe que (Roberto Leal) tem uma capacidade extraordinária até de brincar com ele próprio".Herman deixa ainda um aviso sobre a luta contra o cancro: "Roberto Leal foi atraiçoado por uma doença que é perfeitamente controlável e temos de estar muito atentos aos sinais do nosso corpo, e sempre que virmos uma coisa que não nos pareça normal temos que ir a correr ao médico, porque o Roberto podia ter sido salvo se tivesse descoberto o sinal que tinha na perna, talvez um ano antes (…) 67 anos é uma idade muito cruel para partir", concluiu Herman José.Fátima Lopes reagiu através do Instagram: "Não estava preparada para esta notícia". A apresentadora da TVI relembra a amizade de longa data com o cantor: "Nalguns dos momentos mais emotivos da minha carreira, esteve comigo. Recordo com especial carinho, a emissão dedicada à translação do corpo da Irmã Lúcia". A emocionada publicação de Fátima Lopes termina com um adeus: "Roberto, custa-me muito deixar-te ir. Até sempre, meu amigo".Ainda em choque com a notícia da morte de Roberto Leal, José Cid afirma que o cantor era muito simpático. Relembra os tempos em que o músico o levou ao Brasil numa digressão: "Era uma pessoa solidária com os colegas (…) se houver céu, ele está no céu de certeza".

Maya lembra o cantor como "autêntico e transparente" e como uma pessoa de quem todos gostavam. Recorda ainda as vezes em que o artista atuou para a CMTV: "Sempre que o recebi no ‘Manhã CM’ foi um gosto, pois era uma luz que entrava naquele estúdio (…) fico com a imagem de um homem lutador, sonhador, honesto, sincero, muito amigo do seu amigo", termina a apresentadora da CMTV.

António Sala afirma que Roberto Leal "era uma pessoa extraordinária, um ser humano com uma riqueza interior fantástica." O locutor diz ainda que o artista tinha "um reconhecimento no Brasil que infelizmente em Portugal não tinha".

José Cesário, antigo Secretário de Estado das comunidades portuguesas, previa estar com Roberto Leal nos próximos dias em São Paulo. Refere que o cantor uniu duas nações: "O povo português deu-lhe reconhecimento e gostava dele, como o homem que juntava Portugal ao Brasil principalmente para a comunidade luso brasileira."

A cantora Rita Guerra faz uma homenagem ao cantor através de uma publicação no Instagram, em que refere que o seu nome a faz sorrir: "És um exemplo de humildade, simpatia, educação e companheirismo. És e serás sempre muito querido por todos".