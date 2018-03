A vida do norte-americano, Jeremy Meeks, famoso depois de uma foto de cadastro policial ter-se tornado viral como o "ex-recluso mais sexy", vai mudar mais uma vez.

Após ter cumprido pena por assalto e posse de arma e ter-se tornado modelo, Jeremy Meeks apaixonou-se por uma herdeira multimilionária britânica e vai ser pai.

No ano passado, o ex-recluso, casado e com três filhos, foi fotografado aos beijos com Chloe Green, a filha do proprietário da cadeia de lojas britânicas Topshop, Sir Philip Green, dono de uma fortuna avaliada em 4,3 mil milhões de euros.

Os dois conheceram-se durante o Festival de Cannes e passaram o Verão juntos no iate da família. Agora, Chloe Green, de 27 anos, está grávida, garante a imprensa britânica.

Quem não ficou contente com a reviravolta foi Melissa Meeks, casada com Jeremy há oito anos, que soube do caso pela imprensa. O processo de divórcio litigioso já está a correr nos tribunais.