Ex-mulher de fundador da Amazon doa 6 mil milhões de dólares em quatro meses

MacKenzie Scott, a ex-mulher do fundador da Amazon, doou mais de quatro mil milhões de dólares nos últimos quatro meses a centenas de organizações de caridade, incluindo bancos alimentares que ajudam as pessoas mais afetadas pela pandemia do novo coronavírus.A fortuna de Scott é avaliada em 60 mil milhões de dólares. Em 2019, assinou o acordo de divórcio com Jeff Bezos, que é o homem mais rico do mundo.Já em julho, Scott tinha revelado a doação de 1.7 mil milhões de dólares a 116 associações de caridade. Mas esta terça-feira, disse que quis "acelerar" as doações de 2020 e nos últimos quatro meses, deu mais 4.15 mil milhões de dólares a 384 organizações nos EUA e Porto Rico. Este ano, já doou 6 mil milhões de dólares."Esta pandemia foi uma bola de demolição nas vidas dos norte-americanos já em dificuldades", escreveu MacKenzie Scott num artigo. Jeff Bezos foi casado com MacKenzie Scott durante 26 anos e a sua fortuna é avaliada em 182 mil milhões de dólares.