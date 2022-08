Duques de Sussex adotam beagle sénior resgatado de quinta

Momma Mia tinha ninhadas usadas para testes de laboratório. Tem sete anos e viverá com os duques e os dois filhos, Lilibet e Archie.

Meghan Markle e o príncipe Harry adotaram uma beagle chamada Momma Mia com sete anos de idade e problemas de saúde. A cadela foi resgatada em julho de uma quinta de criação de beagles, no estado norte-americano da Virgínia. Ao todo, 4 mil animais foram retirados do local que não apresentava condições.