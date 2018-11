O amor resistente ao vírus da SIDA deu-lhes um filho

João e Maria chegam de braço dado, como andam desde que se apaixonaram há décadas durante um Verão. Eram dois jovens que se encontraram ao pé da casa dos pais dela, "por acaso". Um instante que o levou a mudar de país e a casar-se com ela, num 12 de Abril. Que lhes deu um filho cinco meses depois do casamento e que os manteve juntos enquanto ele andava nas drogas, e depois no álcool. Tudo porque se amam – mesmo que o terceiro protagonista desta história seja o VIH. João é seropositivo há mais de 30 anos.

Miúdos, conheceram-se na década de 80, quando ela tinha 16 anos, e ele 18. João vivia em França, emigrado, com a família. Vinha atrás do sol para o norte de Portugal. "Para mim foi uma paixão assolapada. Quando o vi, foi aquele amor mesmo tiro e queda. Foi aquela paixão, "tem que ser para mim", eu fiquei logo… Radiante com ele", recorda ela. Para João, "era mais uma". Afinal, ele tinha uma namorada no estrangeiro – que Maria desconhecia. "Depois é que as coisas começaram a evoluir…"