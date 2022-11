Esta vai ser a pior época de Ronaldo?

Desde que se tornou profissional, em 2002, só teve dois arranques piores do que o atual, sendo um deles na época de estreia no Manchester United, em que só entrava no fim das partidas. Como se pode ver, o normal – em especial nos 9 anos que esteve no Real Madrid – era CR7 ter, ao fim de 18 jogos, entre 13 e 20 golos e não 3, como agora. Com a mira desafinada e cheio de polémicas, com que Ronaldo é que a seleção vai contar no Mundial?

Texto: Carlos Torres | Infografia: Ruben Sarmento