De Pelé a CR7: as figuras dos Mundiais

Já houve 33 resultados diferentes em Mundiais. O 1-0 é o mais comum, e nove só aconteceram uma vez, um deles o 5-3 de Portugal à Coreia do Norte (1966). A seleção esteve noutro score pouco comum, o 3-3 (verificou-se em cinco ocasiões, enquanto o 2-2, por exemplo, já sucedeu 41 vezes). Nesse jogo contra a Espanha, em 2018, Ronaldo fez um hat-trick. CR7 já marcou em quatro Mundiais (leva 7 golos), mas Eusébio continua a ser o português com mais (9, todos no Mundial de Inglaterra). Ronaldo soma 17 jogos em Mundiais, mas mesmo que Portugal chegue à final, não consegue alcançar Matthäus (ficaria com 24 e o alemão tem 25). Um recorde que Messi poderá bater no Qatar, pois neste momento tem 19 jogos na prova.