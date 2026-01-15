"Voltou ao dedo certo": PSP já encontrou dono da aliança perdida na final da Allianz Cup

Sábado – Pense por si

Polícia de Segurança Pública agradece "espírito de solidariedade"

A PSP anunciou esta quinta-feira que o dono da , disputada no sábado, já foi identificado e o anel devolvido. Numa publicação nas redes sociais, além de mostrar uma fotografia do dono da aliança, a PSP salienta o facto de a "onda de partilhas, comentários e mensagens" ter revelado um "enorme espírito de solidariedade" e agradece "a todos os que participaram, partilharam e sorriram ao longo da investigação pouco comum".

PSP já encontrou dono da aliança perdida na final da Allianz Cup
PSP já encontrou dono da aliança perdida na final da Allianz Cup

A publicação da PSP - Comando Distrital de Leiria: 

"Caso encerrado: a aliança voltou ao dedo certo!

O mistério da aliança perdida após o jogo V. Guimarães-Sp. Braga da Allianz Cup, teve um desfecho rápido e feliz: em menos de 24 horas, o legítimo dono foi identificado e a aliança devidamente entregue. Missão cumprida!

O que começou como um simples achado transformou-se num exemplo bonito de espírito positivo, entreajuda e cidadania ativa e mostrou que a segurança também se constrói com proximidade, empatia e sentido de humor... e com ganhos claros para a paz doméstica

A onda de partilhas, comentários e mensagens revelou um enorme espírito de solidariedade, onde milhares de pessoas se uniram com um único objetivo: ajudar alguém a recuperar um símbolo de amor e compromisso.

A Polícia de Segurança Pública agradece a todos os que participaram, partilharam e sorriram connosco ao longo desta 'investigação' pouco comum. Porque servir o cidadão também passa por estar atento aos detalhes, comunicar de forma positiva e mostrar que a segurança pode, e deve, ser humana, acessível e bem-humorada.

Aliança devolvida, sorriso recuperado e confiança reforçada. E, ao que tudo indica… ninguém dormiu no sofá

Assim também se constrói segurança"

Investigação
