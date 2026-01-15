"Voltou ao dedo certo": PSP já encontrou dono da aliança perdida na final da Allianz Cup

A PSP anunciou esta quinta-feira que o dono da aliança perdida na final da Allianz Cup entre V. Guimarães e Sp. Braga (2-1), disputada no sábado, já foi identificado e o anel devolvido. Numa publicação nas redes sociais, além de mostrar uma fotografia do dono da aliança, a PSP salienta o facto de a "onda de partilhas, comentários e mensagens" ter revelado um "enorme espírito de solidariedade" e agradece "a todos os que participaram, partilharam e sorriram ao longo da investigação pouco comum".



PSP já encontrou dono da aliança perdida na final da Allianz Cup

A publicação da PSP - Comando Distrital de Leiria:

"Caso encerrado: a aliança voltou ao dedo certo!

O mistério da aliança perdida após o jogo V. Guimarães-Sp. Braga da Allianz Cup, teve um desfecho rápido e feliz: em menos de 24 horas, o legítimo dono foi identificado e a aliança devidamente entregue. Missão cumprida!

O que começou como um simples achado transformou-se num exemplo bonito de espírito positivo, entreajuda e cidadania ativa e mostrou que a segurança também se constrói com proximidade, empatia e sentido de humor... e com ganhos claros para a paz doméstica

A onda de partilhas, comentários e mensagens revelou um enorme espírito de solidariedade, onde milhares de pessoas se uniram com um único objetivo: ajudar alguém a recuperar um símbolo de amor e compromisso.

A Polícia de Segurança Pública agradece a todos os que participaram, partilharam e sorriram connosco ao longo desta 'investigação' pouco comum. Porque servir o cidadão também passa por estar atento aos detalhes, comunicar de forma positiva e mostrar que a segurança pode, e deve, ser humana, acessível e bem-humorada.

Aliança devolvida, sorriso recuperado e confiança reforçada. E, ao que tudo indica… ninguém dormiu no sofá

Assim também se constrói segurança"