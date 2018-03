Os dados oficiais da Direcção-Geral da Administração e do Emprego Público revelam que 25% dos trabalhadores da Função Pública, em Portugal, têm mais de 55 anos. Além disso, quase 12 mil funcionários públicos estavam prestes a entrar na reforma no início de 2018, tendo 65 anos ou mais.

Os dados recolhidos e referentes a Junho de 2017 revelam que desde 2011, o número de funcionários públicos com mais de 65 anos duplicou.

Quanto aos trabalhadores com menos de 24 anos, são pouco mais de 12.500, o que traduz uma quebra de 35% nos últimos seis anos. De acordo com o Diário de Notícias, em 2011, 19414 funcionários tinham menos de 25 anos. Na faixa etária entre os 55 e os 64 anos, existiam 111.900 trabalhadores ao passo que, com mais de 65 anos, havia 5.111 funcionários.

Em Junho de 2017, os funcionários públicos que tinham 65 anos ou mais eram já 11.410.