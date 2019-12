Com períodos de céu geralmente pouco nublado, a temperatura continua a descer, principalmente a mínima.

Ao longo do dia vão ainda fazer-se sentir ventos fracos a moderados.Esta terça-feira os termómetros vão chegar aos 20 graus, nomeadamente em Faro, segundo informações fornecidas pelo IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera).Em Lisboa , capital portuguesa, os termómetros vão variar entre os 6 e os 15 graus. Já no Porto, as temperaturas oscilarão entre os 6 e os 12 graus.O distrito mais frio esta terça-feira, com temperaturas a variar entre os 0 e os 11 graus, é Bragança.Há ainda a possibilidade de formação de geada ou gelo no Interior. É esperada ainda neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais do País.