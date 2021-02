'Temos tudo o que é preciso: médica, enfermeira e psicóloga'. A resposta ao surto na Casa do Artista

Os casos ativos do surto na Casa do Artista subiram para 42 depois dos testes realizados na quarta-feira, 3 de fevereiro. Na casa para artistas reformados há 13 residentes infetados, em isolamento, e contam-se oito pessoas hospitalizadas, confirmou a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo. Para José Cabeleira, Presidente da direção da APOIARTE Casa do Artista, "o surto está completamente controlado".

Quinta-feira foi dia de reunião com as autoridades de saúde, Segurança Social, Proteção Civil e poder local. O presidente da Junta de Freguesia de Carnide, Fábio Sousa, confirmou à SÁBADO que a junta destacou para a Casa do Artista "uma brigada de intervenção rápida", não só para cuidados de saúde mas também para assegurar o funcionamento da residência.

"É uma situação muito delicada por causa do número de pessoas que aqui vive [70 residentes], algumas com cento e tal anos", lembra Fábio Sousa. "Mas o trabalho da equipa que se mantém a cuidar destas pessoas 24 horas por dia é formidável", elogia.