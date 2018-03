Telheiras. Moradores não querem capela mortuária junto a escolas

Os moradores de Telheiras não querem que avance o projecto de construção de um novo centro paroquial e uma casa mortuária entre duas escolas.

Em uma semana, mais de mil pessoas, sobretudo pais dos alunos do Jardim de Infância de Telheiras e da Escola Básica nº1, assinaram uma petição contra a construção de um "bloco de cimento" entre duas escolas, com "dimensões e dinâmica perfeitamente desenquadradas da envolvente". Além disso, os subscritores não querem que se perca o espaço ajardinado existente entre as ruas José Escada e Hermano Neves.



"Estamos a falar de um Jardim de Infância, uma escola Básica de 1º Ciclo e duas creches que irão coabitar "paredes meias" com esta realidade [de uma casa mortuária]", lê-se na petição.



Lê-se na página oficial da petição, dirigida à autarquia de Lisboa e ao Cardeal Patriarca, que o projecto "corresponde a um edifício com dois pisos e inclui um centro paroquial, uma igreja e uma capela mortuária, apresentando-se totalmente desadequado face à estreita proximidade com as escolas que ocupam o espaço contíguo".



Além disso, os subscritores dizem que um dos principais problemas da construção deste centro paroquial e casa mortuária seria o trânsito gerado pelas obras. "As mais de 500 crianças (entre todas as escolas) acarretam uma sobrecarga de tráfego na zona nas horas da sua tomada e largada. Este problema já foi reconhecido pela autarquia", lê-se na página da petição.