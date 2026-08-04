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Telefonemas e jornalistas chamados ao gabinete. Os bastidores da primeira crise de Luís Neves

Rita Rato Nunes
Rita Rato Nunes 23:00
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Ministro chamou vários jornalistas para conversas privadas. Luís Montenegro mandou-o aguentar a pressão mediática calado. Em Belém, António José Seguro fez telefonemas para confirmar algumas notícias publicadas.

O jornal Nascer do Sol tinha acabado de sair naquela manhã de 13 de julho com a notícia sobre as relações do ministro da Administração Interna (MAI) com um empreiteiro chamado João Carvalho, e já Luís Neves estava a convocar e receber no seu gabinete no Terreiro do Paço alguns jornalistas que habitualmente cobrem a área da Justiça. 

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