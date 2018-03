O PS continua subir nas intenções de voto. Também o PSD de Rio registou uma subida, a maior de toda a legislatura.

A popularidade do PS continua a subir. Já o PSD regista a maior subida em termos de intenções de voto de toda a legislatura, um mês depois de Rui Rio se tornar no novo líder social-democrata.



Segundo uma sondagem feita pela Eurosondagem para a SIC e o Expresso, o PS continua subir nas intenções de voto, com 41,5%, caminhando para a maioria absoluta. Também o PSD registou uma subida de 1,5 pontos percentuais, a maior de toda a legislatura, sendo a preferência de 28,4% dos eleitores.



À esquerda, a CDU (7,3%) aumenta nas intenções de voto, estando a menos de meio ponto do Bloco de Esquerda (7,7%). Em quinto aparece o CDS-PP com 6,6% das intenções de voto. Em último entre os partidos com representação parlamentar está o PAN, com 1,5%.



Marcelo Rebelo de Sousa em alta, Ministério Público em baixa



A sondagem também mediu a popularidade dos principais protagonistas políticos. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, conquistou 63,9% de saldo de popularidade positivo (diferença entre as opiniões negativas e as positivas), uma subida de 0,6 pontos percentuais face à última sondagem.



Já o primeiro-ministro, António Costa, tem um saldo positivo de 34,2% (subida de 0,7 pontos percentuais), e o líder do PSD, Rui Rio, tem um saldo também positivo, de 10,3%. De seguida, aparecem no "ranking" da popularidade, todos com saldos positivos, Assunção Cristas, Jerónimo de Sousa, o Governo e Catarina Martins.



A Justiça é um factor com saldo negativo. Os juízes têm um saldo de popularidade de -14,7%. Já o Ministério Público tem um saldo de -18,4%.