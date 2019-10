Sol predomina mas temperaturas máximas descem

Com períodos de céu geralmente limpo, o sol predomina esta quarta-feira. No entanto, são esperadas descidas de temperatura, em especial da máxima.

Apesar da nebulosidade matinal que se vai fazer notar em alguns locais do País, os termómetros a atingir os 29 graus, nomeadamente em Castelo Branco, Évora e Beja, segundo informações fornecidas pelo IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera).Em Lisboa, capital portuguesa, os termómetros vão variar entre os 16 e os 24 graus. Já no Porto, as temperaturas oscilarão entre os 12 e os 22 graus.O distrito mais frio esta quinta-feira, com temperaturas a variar entre os 13 e os 21 graus, é Aveiro.O IPMA revelou ainda que os distritos de Lisboa e Leiria estão sob aviso amarelo devido à previsão de vento forte com rajadas até 75 quilómetros por hora, em especial no litoral e nas serras.