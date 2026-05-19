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Portugal

Super Bock agita Tribunal Constitucional

Carlos Rodrigues Lima
Carlos Rodrigues Lima 07:00

O (ainda ) presidente do Tribunal Constitucional votou a favor e contra uma taxa criada na Madeira que incidia exclusivamente sobre bebidas alcoólicas. A empresa cervejeira pediu por seis vezes o seu afastamento, mas José João Abrantes reduziu tudo a uma mini… polémica.

Diz o ditado que “a cada cabeça, a sua sentença”. Mas, o ainda presidente do Tribunal Constitucional, José João Abrantes, decidiu elevar o adágio popular a outro patamar: no espaço de quase um ano, José João Abrantes votou a favor e contra a constitucionalidade de uma taxa criada pela Assembleia Legislativa da Madeira.

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