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SEGURANÇA. OPERAÇÕES DE DESINFORMAÇÃO DE PUTIN E XI JINPING DETETADAS

SIS deteta redes de desinformação russa e chinesa em Portugal

Alexandre R. Malhado
Alexandre R. Malhado 28 de abril de 2026 às 23:00

As atividades de empresas sediadas na Crimeia e em Shenzhen apareceram no radar do serviços de informações português. Bruxelas tem uma estratégia de combate, diz à SÁBADO o porta-voz para a diplomacia e segurança.

Na gigantesca Shenzhen, cidade no sudeste da China com mais de 17 milhões de habitantes, uma empresa de relações públicas está a funcionar a todo o vapor. A principal atividade: alimentar centenas de sites de propaganda, que se disfarçam de meios de comunicação locais em 30 países na Europa, Ásia e América Latina – e em Portugal também.

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Tópicos Russo Empresa língua portuguesa Desinformação e informação errada Portugal Federazione Industria Musicale Italiana União Europeia Kremlin Maria Zakharova
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