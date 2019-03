O SIM frisa ainda que "continua a mostrar disponibilidade para encontrar medidas verdadeiramente úteis e eficazes à fixação de médicos no nosso SNS". "Assim vê-se na obrigação de se opor de forma veemente a medidas punitivas e restritivas e não negociadas deste tipo", acrescenta.



O sindicato pede ainda "que o Secretariado Nacional avalie todas as formas de luta no sentido de preservar a dignidade afetada pela desconsideração revelados mais uma vez pela Sra. Ministra de Saúde." "A postura do Ministério tem repercussão em todos os profissionais com um aumento da sua insatisfação", explica.



"Os médicos continuam ao lado do nosso SNS. Mas é a reiterada adoção deste tipo de atitudes por parte do governo que nos leva a sugerir um endurecer a postura perante a clara inexistência de medidas que melhorem as condições de trabalho dos médicos do SNS", acrescenta.

A ministra da Saúde, Marta Temido, garantiu à TVI que está a ser feita uma eventual proposta a obrigatoriedade de permanência dos Médicos no SNS após a conclusão do internato. Contudo, o Sindicato Independente dos Médicos garante que "nunca este tipo de medidas foi discutido" com os sindicatos médicos."Considerando-se esta uma proposta séria, é em reuniões da mesa negocial com o Ministério que matérias desta índole devem ser discutidas, com propostas concretas, como, aliás, tem sido a postura dos sindicatos. É condenável a forma populista como este assunto tem sido debatido na comunicação social", critica o sindicato.