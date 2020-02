Com períodos de céu muito nublado, a semana começa com chuva a marcar o dia em todo o País.

Na região Norte e Centro espera uma descida da temperatura. Já na região Sul do País, as temperaturas vão subir, principalmente a mínina. De acordo com informações fornecidas pelo IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera), os termómetros vão atingir os 22 graus esta segunda-feira, nomeadamente em Faro.Em Lisboa, capital portuguesa, os termómetros vão variar entre os 11 e os 18 graus. Já no Porto, as temperaturas oscilarão entre os 8 e os 15 graus.O distrito mais frio esta segunda-feira, com temperaturas a variar entre os 3 e os 10 graus, é Guarda.