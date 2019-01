O presidente do PSD, Rui Rio, prometeu reagir "em breve" ao anúncio da candidatura de Luís Montenegro à liderança do partido. Em declarações aos jornalistas, no final de uma reunião com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no Porto, o líder social-democrata não explicou, porém, qual o teor da resposta.

"Não vou fazer de conta que nada está a acontecer. Isso seria uma hipocrisia", disse Rio. Quando questionado sobre o desafio de Montenegro – a marcação de eleições diretas – a resposta foi mais evasiva: "era corredor dos 100 metros aos 20 anos, agora sou mais corredor de fundo. Melhor, de meio fundo".

Esta sexta-feira, o antigo líder parlamentar Luís Montenegro anunciou a sua candidatura à liderança do PSD, justificando a decisão a meio do mandato de Rio com uma "grave e brutal" alteração de circunstâncias, defendendo ser necessário salvar o partido "do abismo" e prometendo "um tempo de esperança".