Sábado – Pense por si

Contos Clássicos Portugueses


agora disponíveis para ler e ouvirContos Clássicos PortuguesesAceder aqui

Portugal

Repórter SÁBADO: "Vivemos cercados por uma lixeira"

Sandro Bettencourt 17 de fevereiro de 2026 às 23:00

A população de Brejos da Moita acusa a empresa Amarsul de ser a responsável pelas descargas de lixiviado que estão a destruir terrenos agrícolas e a privar o acesso à água potável. O caso está a gerar revolta e pode mesmo configurar num crime ambiental grave.

Os vídeos captados no interior do Ecoparque de Palmela, aos quais a SÁBADO conseguiu ter acesso, confirmam os alertas e também o conteúdo da denúncia enviada à Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar e do Ambiente no dia 25 de janeiro de 2024. As imagens revelam um cenário preocupante: o excesso de lixiviado — um efluente altamente contaminado, resultante da decomposição do lixo orgânico — a transbordar das estruturas de retenção e a escorrer para o exterior do aterro.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Casa nova Casa Nova casa Resíduos Palmela Amarsul Ministério do Ambiente Claudia Dias
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Repórter SÁBADO: "Vivemos cercados por uma lixeira"