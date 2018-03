Salvato Trigo está a ser julgado por desvio de dinheiro da Universidade Fernando Pessoa para uma empresa ligada à família. Mas faz parte da Comissão Científica do Congresso da Associação Sindical dos Funcionários de Investigação Criminal

A ser julgado por um desvio de três milhões de euros da fundação que detém a Universidade Fernando Pessoa, o reitor Salvato Trigo é uma das personalidades que integra a Comissão Científica do próximo Congresso da Associação Sindical dos Funcionários de Investigação Criminal (ASFIC) da Polícia Judiciária, que se realiza entre 12 e 13 de Abril, em Braga. O processo em causa foi investigado pela própria Judiciária, tendo esta polícia realizado as perícias financeiras que suportaram a acusação do Ministério Público contra Salvato Trigo.



A Comissão Científica do Congresso da ASFIC inclui outros nomes como Adriano Moreira (presidente), Fernanda Palma, professora na Faculdade de Direito de Lisboa, Heitor Romana, antigo espião do Serviço de Informações Estratégicas e Defesa (SIED), Santos Cabral Juíz Conselheiro Supremo Tribunal Justiça, Laborinho Lúcio Juíz Conselheiro Supremo Tribunal Justiça e Cândido Agra, director da Faculdade de Direito do Porto, entre outros. Esta quinta-feira, a SÁBADO tentou apurar qual a razão que levou à inclusão de Salvato Trigo na Comissão Cientifica do congresso do sindicato da PJ, mas não obteve esclarecimento.



De acordo com o "Público", Salvato Trigo é suspeito do crime de infidelidade. Segundo a acusação do Ministério Público, o reitor da Universidade Fernando Pessoa terá montado um esquema para fazer sair dinheiro das contas da fundação que detém a universidade. Os montantes seriam, posteriormente, canalizados para uma empresa, cujos sócios são o próprio Salvato Trigo, a mulher e os dois filhos. Ainda segundo o mesmo jornal, o negócio mais prejudicial para a fundação descrito na acusação passou pela compra, em final de 2006, de uma casa, contígua à reitoria da universidade, que alberga actualmente a Escola de Pós-Graduações da instituição. O imóvel, localizado na Praça 9 de Abril, no Porto, foi comprado formalmente pela tal empresa da família Trigo, a Erasmo, que, no entanto, como não tinha dinheiro disponível para pagar os 1,4 milhões de euros que os vendedores pediam, acabou por pedir um empréstimo de 1,2 milhões à própria universidade.



Apesar de a lei estabelecer como regra geral a publicidade do julgamento, no caso de Salvato Trigo o juiz decidiu fechar as audiências ao público, assim como não autorizar a consulta do processo. O juiz José Guilhermino Freitas, da Instância Local Criminal do Porto, determinou que o julgamento se fizesse com exclusão de publicidade, "ficando proibida a assistência do público, apenas podendo assistir as pessoas que tiverem de intervir no julgamento". Tudo para, justificou o magistrado, " tutela dos valores e direitos fundamentais aí mencionados, incluindo a dignidade e a honra dos intervenientes e dos visados, a reserva da sua vida privada e familiar, a protecção dos seus dados pessoais, o seu sigilo profissional e fiscal, o normal decurso da audiência, a boa administração da justiça e a garantia da presunção da inocência e do julgamento justo e equitativo".