Após o reforço de financiamento no apoio às artes de 2,2 milhões de euros, anunciado esta quinta-feira por António Costa, os trabalhadores do espectáculo vão manter o protesto marcado para sexta-feira, avança a TSF. Os trabalhadores agradecem o esforço, mas garantem que não é suficiente.

André Albuquerque, dirigente do CENA-STE (Sindicato dos Trabalhadores de Espectáculos, do Audiovisual e dos Músicos), explica que as verbas para a cultura devem atingir a meta de 1% do Orçamento do Estado – o equivalente a cerca de 25 milhões de euros. O reforço prometido pelo primeiro-ministro "é uma correcção que não resolve o problema", defende o responsável.

A Plateia (Associação de Profissionais das Artes Cénicas) relembra que esta questão "não é pontual". "Continua a ser necessário pensar uma política cultural", disse o director da associação, Carlos Costa, à TSF. "Continua a ser necessário que, de um modo público, os agentes do sector e os cidadãos, se unam em torno da importância deste bem público que é a criação artística", prosseguiu.

Assim, os responsáveis apelam à participação de todos nos protestos agendados para esta sexta-feira.

Na carta aberta publicada esta quinta-feira, o primeiro-ministro lembra a aposta do executivo no sector, com o retomar do ministério extinto pelo anterior Governo. "Nós não tivemos, ao longo dos últimos dois anos, um ministério da Cultura", criticou Carlos Costa.

"Durante uma semana o primeiro-ministro sentiu-se acossado ao ponto de ir reforçando uma dotação orçamental uma vez, duas vezes, três vezes... a tentar esvaziar uma contestação. Porque durante dois anos não houve um ministério que pudesse assumir em Conselho de Ministros o peso e a importância que este sector tem para Portugal", defendeu o director da Plateia.