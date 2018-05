Reacção alérgica leva quinze crianças ao hospital

Caso ocorreu à hora de almoço com alunos de uma escola primária de Elvas.

Quinze crianças foram hospitalizadas, esta segunda-feira, após terem sofrido uma reacção alérgica. O caso ocorreu com alunos da Escola Primária de Alcáçovas, no centro de Elvas, que se queixavam de fortes comichões nos membros superiores e nos ombros, pela hora de almoço.



As crianças afectadas frequentam os quatro anos de escolaridade do estabelecimento. Foram encaminhadas para o hospital onde estão a fazer exames para determinar a causa das alergias.



A hipótese de ser uma reacção alimentar estará fora de questão, uma vez que os alunos ainda não tinham almoçado quando as queixas se iniciaram.



Em actualização