Portugal vai comprar um milhão de testes rápidos à Covid-19

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, confirmou esta quarta-feira que Portugal vai começar a utilizar testes rápidos à Covid-19 a partir do próximo dia 9 de novembro. Portugal vai ter acesso a um milhão destes testes, com metade destes a chegar através de dois protocolos com a Cruz Vermelha, que os garantiu graças a um financiamento europeu. A primeira tranche de testes, com cerca de 100 mil, chegará ao país na primeira semana de Novembro.

Na conferência de imprensa de atualização sobre a situação da pandemia em Portugal, o presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), Fernando Almeida, explicou que Portugal segue a tendência de outros países europeus mas "continua na linha da frente" no recurso a testes rápidos.

Para chegar este consenso, apontou, foi necessário realizar um trabalho de reconhecimento da qualidade destes testes "em termos de sensibilidade e especificidade" e determinar "os critérios clínicos e epidemiológicos na base da utilização destes testes".



Ainda assim, Fernando Almeida indicou que o preferível continua a ser o uso de testes PCR, exceto em casos excecionais, e que a vantagem dos testes rápidos de antigénio são a sua rapidez. "A norma e a estratégia diz muito claramente a situações particulares em que [os testes rápidos de antígeno] podem ser usados", acrescentou.

A informação foi avançada pelas autoridades de saúde acontece após a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, ter anunciado uma nova Norma com a Estratégia Nacional de Testes para SARS-CoV-2, já com a utilização de testes rápidos prevista.

Na segunda-feira, a responsável da DGS esclareceu que estes testes de antigénio vão permitir "reduzir e controlar ainda mais a transmissão da doença e prevenir e mitigar o impacto da doença no sistema de saúde, nos seus serviços e nas populações mais vulneráveis".

Na mesma conferência, Graça Freitas esclareceu ainda que "um teste rápido de antigénio negativo numa pessoa com forte suspeição clínica de COVID-19 não dispensa a realização de teste molecular para confirmação".