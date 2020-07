Portugal não tinha tantos infetados por covid-19 fora de Lisboa desde maio

Portugal registou esta quarta-feira mais 443 casos de covid-19. Destes, mais de 300 foram anunciados na região de Lisboa e Vale do Tejo mas o resto do país confirmou o maior número de novos casos do coronavírus em mais de dois meses: foram 116, algo que não acontecia desde 8 de maio.

Nessa altura, Lisboa e Vale do Tejo não era ainda a região de Portugal mais infetada pela covid-19 e só dois dias depois, a 10 de maio, é que a região que engloba a Área Metropolitana de Lisboa começou, ininterruptamente, a registar mais casos do novo coronavírus que todo o país.

A grande maioria dos casos registados foram de Lisboa - 77 - foram anunciados no Norte, com mais 21 no Centro do país, 13 no Algarve e sete no Alentejo.

Os 443 casos confirmados nas últimas 24 horas foram o maior número de novos infetados desde 28 de junho, enquanto as duas mortes registadas no mesmo período foi o menor número de vítimas mortais causadas pela covid-19 em mais de duas semanas: a 21 de junho, Portugal tinha registado dois óbitos e, no dia anterior, uma morte.





Nas últimas 24 horas foram ainda registados 269 recuperados da doença, numa altura em que o país tem quase 30 mil pessoas dadas como recuperadas da covid-19. São agora mais de 13.500 os casos ativos no país, mais 172 que no dia anterior.





A variação do número de doentes hospitalizados também tem oscilado nos últimos dias, tendo sido registado mais um paciente com covid-19 internado em hospitais do país, mas menos dois internados em cuidados intensivos. São agora 512 os infetados hospitalizados, dos quais 74 são considerados casos graves.