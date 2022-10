Portugal lança novo visto para nómadas digitais. São exigidos €2.820 mensais

Podem ser requeridos vistos com a validade de até um ano, ou uma autorização de residência que pode ser renovada por cinco anos.

A partir do dia 30 de outubro, Portugal vai lançar um novo visto dirigido a nómadas digitais que tem sido divulgado na imprensa internacional. Este novo programa vai permitir a trabalhadores remotos cujos rendimentos mensais sejam quatro vezes o salário mínimo nacional viver e trabalhar em território nacional. Ou seja, os requerentes do visto devem ganhar no mínimo 2.820 euros por mês.