Portugal está entre os piores países quando se compara a incidência com a transmissibilidade do novo coronavírus, mostram os mapas apresentados esta tarde por Ausenda Machado, do Instituto Nacional de Saúde Pública Dr. Ricardo Jorge (INSA), no regresso das reuniões do Infarmed sobre a situação epidemiológica em Portugal.No pior quadrante estão, além de Portugal, Áustria, Países Baixos, Croácia, França, Espanha, República Checa. Apesar desta posição, Ausenda Machado sublinha que a situação epidémica não é "tão danosa como noutros países".Ainda assim, Portugal piorou no indíce de transmissibilidade efetivo (Rt) desde o início de julho até agora. Passou de um Rt inferior a 1 para um Rt de 1,12. Tem agora também uma incidência de casos mais elevada. Passou de 20 casos por 100 mil habitantes no início de agosto, para mais de 40.A reunião desta segunda-feira entre especialistas e políticos é a primeira desde 8 de julho.