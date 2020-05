Portugal comprou 75 milhões de máscaras a preços mais baixos que a UE

Portugal conseguiu comprar 75 milhões de máscaras a preços mais baixos do que os aplicados no concurso internacional pela Comissão Europeia, devido à pandemia de Covid-19 Segundo o jornal Público , também teve menos tempo de espera. Só 250 mil máscaras do tipo FFP2 foram adquiridas através do concurso para compras conjuntas e aquisição em bloco de Bruxelas. Só devem chegar no fim do mês.