A subir há duas semanas, o número de internamentos por Covid-19 em Portugal atingiu este domingo um novo máximo. Segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, estão agora internados nos hospitais 2.122 doentes, um aumento de 150 nas últimas 24 horas.Por outro lado, os doentes internados nas Unidades de Cuidados Intensivos diminuíram ligeiramente no último dia, estando 284 pessoas internadas nestas unidades - menos duas do que sábado.Foram confirmadas hoje mais 37 mortes relacionadas com a doença, elevando o total para 2.544. Dos 37 óbitos, 20 ocorreram na região Norte, 12 em Lisboa e Vale do Tejo, três no Centro e dois no Alentejo.Relativamente aos casos de infeção, há mais 3.062 infetados confirmados, num total de 144.341.