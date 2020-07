Portugal com mais 255 casos de Covid-19 em 24 horas. Há mais duas mortes

O número de vítimas mortais em Portugal devido à pandemia de Covid-19 subiu esta quinta-feira para 1.727, tendo-se registado um aumento de dois óbitos nas últimas 24 horas.De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), os casos de infeção chegaram aos 50.868, com mais 255 casos confirmados desde o dia anterior.Dos novos casos registados, 176 concentram-se na região de Lisboa e Vale do Tejo. As duas mortes confirmadas também ocorreram nesta região.Há no País 36.140 recuperados da doença, um aumento de 265 nas últimas 24 horas.Dos 403 doentes internados em Portugal - número que não se alterou desde o dia anterior -, 42 encontram-se em unidades de cuidados intensivos (menos um).Aguardam resultado laboratorial 1.616 pessoas.

Mais de 17 milhões de casos do novo coronavírus foram oficialmente registados no mundo. Os dados indicam ainda que a doença provocou a morte a 666.586 pessoas.