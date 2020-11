Portugal com 2.596 casos e 45 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas

Portugal registou esta terça-feira 45 mortes por Covid-19. Desde o início da pandemia, o novo coronavírus já fez 2.635 mortos.Nas últimas 24 horas foram confirmados 2.596 casos, subindo o total de infetados pela Covid-19 no país para mais de 149 mil. No entanto, o número de recuperados no último dia foi maior: foram 3.295 pessoas dadas como recuperadas.Desde 20 de outubro que o número de infetados era menor ao de recuperados. Isto quer dizer que, em relação a ontem, existem menos 744 casos ativos: são agora pouco mais de 60 mil.O número de internados, no entanto, voltou a registar um novo máximo: São agora 2.349 os doentes com Covid-19 hospitalizados, mais 94 que ontem, e 320 destes estão em unidades de cuidados intensivos, mais 26 que ontem.