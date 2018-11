18:47

O Conselho Regional do Porto da Ordem dos Advogados vai receber o congresso Estado de Direito, Sistema de Justiça e Processo Penal nos dias 15 e 16 de Novembro.

O Congresso vai contar com cinco painéis onde serão discutidos temas como "O Ministério Público na Arquitectura Processual Penal", o processo de Instrução da justiça, a possibilidade de prender para investigar ou a colaboração premiada e ainda "a liberdade de expressão, o segredo de justiça e a comunicação social".



Segundo o comunicado, a ideia é que cada painel funcione "como uma espécie de mesa redonda em que cada orador fará uma intervenção inicial", seguida de um debate entre os oradores.



Entre os oradores contam-se vários advogados, juizes, procuradores da República, professores e ainda o director da revista SÁBADO, Eduardo Dâmaso.



Os trabalhos do Congresso começam a 15 de Novembro, quinta-feira, às 14h30 e a segunda sessão começa na sexta-feira, 16 de Novembro, pelsa mesmas horas.