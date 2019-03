Estimativas de cientistas contrariam as da Agência Europeia do Ambiente e da Organização Mundial de Saúde, que apontavam para 6.690 mortes nesse ano.

A poluição do ar terá sido responsável, em Portugal, pela morte de 15 mil pessoas em 2015. As estimativas, presentes no estudo publicado no European Heart Journal, noticiado esta terça-feira pelo Público com os dados portugueses, contraria as estimativas da Agência Europeia do Ambiente e da Organização Mundial de Saúde, que apontavam para 6.690 mortes nesse ano.

A investigação, desenvolvida pelo Instituto Max Plank de Química e pela Universidade Médica de Mainz, na Alemanha, mostrou que a mortalidade relacionada com a inalação de partículas finas e outros poluentes (659 mil pessoas) corresponde também ao dobro da estimada em estudos anteriores.

Entre os países da Europa, Portugal está a meio da lista – com 138 mortes por cada 100 mil habitantes. Em primeiro lugar da lista está a Bulgária, com 210 mortes por cada 100 mil habitantes, e em último a Islândia – com 43 mortes em cada 100 mil habitantes.

Os investigadores chegaram a estes números com recurso a um modelo de dados que simula de que forma é que certos processos químicos atmosféricos interagem com a terra, os oceanos e a biosfera. É também analisado o impacto dos compostos químicos gerados por atividades humanas, como a agricultura.

A utilização de "uma base de dados mais sólida" e mais informação sobre as "doenças não-comunicáveis, como a diabetes ou a hipertensão", são os fatores responsáveis por uma subida tão grande das estimativas, explicou ao jornal o co-autor do estudo, Thomas Munzel.

Na Europa, cerca de 40% das mortes provocadas por doenças cardiovasculares estão associadas à poluição do ar. As restantes devem-se a problemas respiratórios como doença pulmonar obstrutiva crónica, pneumonia ou cancro do pulmão.