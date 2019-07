O capitão dos Portos do Douro e de Leixões, Cruz Martins, confirmou ter recebido o alerta de "um possível derrame no cais do Pocinho" às 11h50 daquela quarta-feira. No local, foram identificados o autor da denúncia e o responsável pelo navio-hotel Azure, da companhia australiana Scenic. "Foi levantado um auto e mandei de imediato instaurar um processo que está em fase de instrução", explicou, garantindo a Polícia Marítima confirmou "logo à primeira vista" que uma descarga para o rio tinha sido feita.



Ao jornal, a representante da Scenic em Despejos para o rio são recorrentes, mas não com esta dimensão. Em vários passeios que faço, tenho de me manter a uma distância muito grande de determinados sítios, para as pessoas não se aperceberem da porcaria", contou o homem que filmou o vídeo.O capitão dos Portos do Douro e de Leixões, Cruz Martins, confirmou ter recebido o alerta de "um possível derrame no cais do Pocinho" às 11h50 daquela quarta-feira. No local, foram identificados o autor da denúncia e o responsável pelo navio-hotel Azure, da companhia australiana Scenic. "Foi levantado um auto e mandei de imediato instaurar um processo que está em fase de instrução", explicou, garantindo a Polícia Marítima confirmou "logo à primeira vista" que uma descarga para o rio tinha sido feita.Ao jornal, a representante da Scenic em Portugal recusou qualquer irregularidade. "Não fizemos descarga absolutamente nenhuma. Os nossos navios são construídos com ETAR, são dos mais modernos que há, não atiramos nada para o rio", assegurou a diretora-geral Maria Andrada. "Vamos ficar calmamente à espera das conclusões do inquérito", concluiu.

A 27 de junho, um utilizador do cais do Pocinho, em Vila Nova de Foz Côa, que tem barcos turísticos de pequenas dimensões, filmou o que parece ser uma descarga poluente para o rio Douro . No vídeo, partilhado nas redes sociais, é possível ver uma espuma branca, aparentemente a escorrer da parte de trás de um barco-hotel e ainda uma mancha castanha e espessa à superfície do rio. Segundo o Público, a Polícia Marítima foi alertada, tendo instaurado um processo para investigar o sucedido.