PJ deteve advogado suspeito de desviar 1,2 milhões de euros de clientes candidatos a Vistos Gold

O desvio de dinheiro terá ocorrido entre 2023 e 2026 e há já 33 vítimas identificadas, podendo este número vir a aumentar.

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A Polícia Judiciária (PJ) deteve na quarta-feira um advogado em Odivelas suspeito de ter desviado 1,2 milhões de euros das contas de clientes estrangeiros, alegando ser necessário para agilizar a obtenção de 'Vistos Gold'.



Polícia Judiciária PJ Duarte Roriz

Em comunicado hoje divulgado, a PJ adianta que a detenção foi feita pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção e que o advogado de 58 anos é suspeito de "ter conseguido aceder a inúmeras contas bancárias tituladas por clientes de nacionalidade estrangeira, sob o pretexto de agilização dos procedimentos relativos à obtenção de Autorização de Residência para Investimento, vulgarmente conhecido por 'Visto Gold'".

O desvio de dinheiro terá ocorrido entre 2023 e 2026 e há já 33 vítimas identificadas, podendo este número vir a aumentar, adiantou a PJ, sobre o inquérito dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa.

O suspeito "terá transferido, para contas pessoais, verbas cujo montante total ainda se desconhece, mas que se estima que possa ascender a 1.200.000 euros, valor este que foi integralmente dissipado em gastos pessoais", lê-se no comunicado.

O detido é suspeito de crimes de burla qualificada, abuso de confiança e branqueamento e vai ser hoje presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.