Parlamento trava despejos

Desde esta quarta-feira e até entrar em vigor a nova lei que está a ser preparada para proteger os inquilinos mais velhos, ficam suspensos os processos de rescisão de contrato que afectem pessoas com mais de 65 anos ou 60% de incapacidade que vivam há pelo menos 15 anos na mesma casa.

A proposta do PS para travar os despejos foi aprovada com os votos favoráveis da esquerda.

A lei só se aplica a imóveis de habitação - e não a imóveis comerciais como pretendia o PCP - e exclui os casos em que os inquilinos estejam em incumprimento.

"É uma lei que permite respirar um bocadinho", diz à Sábado a deputada independente eleita pelo PS, explicando que a proposta definiu um mínimo de permanência no imóvel inferior aos 25 anos que constam na proposta do Governo, porque tem a intenção de fazer baixar esse período para os 15 anos "para abranger mais gente".

Roseta lembra que a protecção especial aos inquilinos com mais de 65 anos há mais de 25 na mesma casa foi criada em 1979 por Salgado Zenha no tempo do Governo de Maria de Lurdes Pintassilgo.

"Com esta proposta o PS volta à sua boa tradição", comenta Helena Roseta.

Recorde-se que foi um Governo PS que, em 2006, revogou essa protecção criada em 1979.

"Mas os prazos foram encurtados pela Lei Cristas", frisa Roseta, explicando que em 2012 essa lei criou uma moratória de cinco anos que entretanto "acabou em Dezembro de 2017".

Agora, a suspensão aprovada esta quarta-feira aplica-se a todos os casos, mesmo aqueles em que os inquilinos já receberam a carta de notificação dos senhorios.

"É uma medida preventiva para que a situação não se degrade mais enquanto não se aprova a nova lei", diz a deputada, que assegura que o objectivo é que essa nova legislação seja aprovada rapidamente. "Queremos fazer a lei depressa".