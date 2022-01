Pai falou à CMTV. Visivelmente emocionado, lamentou o facto da VMER não estar operacional no momento em que pediu socorro para o filho de apenas oito dias.

Pai do bebé morto em Portalegre: "Podia ter sido diferente"

Visivelmente emocionado, o pai do bebé de oito dias que morreu em Portalegre, lamentou o facto de a VMER não ter estado operacional, quando na quinta-feira de amanhã pediu socorro. O bebé estava com dificuldades respiratórias e acabou por não sobreviver. "Podia ter sido diferente. Os bombeiros não têm o mecanismo que um carro da VMER tem, para reanimação e entubar se for preciso. Podia estar cá."