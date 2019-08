O padre Júlio Santos, envolto em controvérsia desde que publicou uma fotografia sua vestido apenas com cuecas e meias numa rede social, vai hoje assumir, em Castanheira de Pera, um novo cargo na Igreja Vetero Católica Fidelitas.Suspenso por tempo indeterminado de funções na paróquia de Pedrógão Grande, escreveu no seu perfil no Facebook que não põe em causa "as Leis do Direito Canónico", mas não consegue "viver sem Eucaristia nem família".Júlio Santos tinha sido afastado pela Diocese de Coimbra em junho após a publicação da fotografia, que esteve disponível algumas horas na internet. Dias depois, o bispo de Coimbra reuniu-se com o sacerdote e decidiu afastá-lo das responsabilidades sacerdotais.