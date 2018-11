10:55

Primeiro-ministro diz que campanha aposta muito no Reino Unido, "historicamente o principal emissor turístico" para Portugal.

O primeiro-ministro, António Costa, recordou estar inscrito na proposta do Orçamento do Estado para 2019 um aumento de 37,5% das verbas para promoção turística externa, nomeadamente no Reino Unido, "historicamente o principal emissor turístico" para Portugal.



Em declarações à agência Lusa na quarta-feira, a secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, tinha anunciado que as Agências Regionais de Promoção Turística passarão a receber mais 37,5%, num total 16,5 milhões de euros anuais, num reforço nomeadamente de verbas para quatro regiões e para a aposta no Reino Unido.



Esta manhã, intervindo no Congresso da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), em Lisboa, António Costa informou que o Governo continuará a ser "parceiro activo do crescimento do setor" e por isso aumentou, para os próximos três anos, as verbas que permitem "fazer promoção específica em determinados mercados".



"Quando ontem [quarta-feira], o Governo do Reino Unido aprovou o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia (UE), todos sabemos quanto é essencial fazermos um trabalho específico no mercado britânico, que historicamente é o principal emissor turístico para Portugal", justificou.



Na abertura do 30.º congresso dos hoteleiros, o governante indicou que, "seja por desvalorização da libra, seja por outras razões", tem se sentido uma "redução do número de turistas do Reino Unido e que se reflete, necessariamente em Portugal".