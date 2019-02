Imagens dos Açores foram partilhadas nas redes sociais. Veja os vídeos.

As ilhas das Flores e do Corvo foram "atingidas" por um forte nevão esta quinta-feira. Imagens partilhadas nas redes sociais mostram a neve a cair nas duas ilhas do grupo ocidental dos Açores.



Os vídeos e as imagens colocadas no 'Facebook Meteo Trás os Montes' mostram que as ilhas ficaram pintadas de branco.



Já em Portugal Continental a temperatura máxima vai subir nos próximos dias, com a máxima a variar entre os 20 e os 26 graus Celsius durante o fim de semana, anunciou este quarta-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).