"A direção autorizou um fotógrafo a tirar fotografias, mediante consentimento do Encarregado de Educação, individualmente e em grupo turma, no espaço exterior da escola. Nas fotografias individuais e de grupo foram criadas condições de distanciamento. O aluno pode tirar fotografia de máscara ou sem máscara, conforme o encarregado de educação autorizar", explicou a diretora, Maria da Graça Oliveira.



Além disso, afirmou: "Na fotografia de grupo há marcações no chão, de forma a manter o distanciamento. O aluno retira a máscara, naquele momento preciso, e volta a colocá-la antes de abandonar o lugar. Este procedimento é supervisionado por um elemento da direção".



Se um aluno quiser participar nestas sessões, mas o encarregado de educação não autorizar, será impedido de participar, acrescentou. Além disso, "o s alunos que estão em isolamento profilático não podem participar", estando previsto o eventual agendamento de nova sessão, caso o aluno e o encarregado de educação o deseje, "quando o aluno regressar à escola".

Alguns pais e encarregados de educação revelaram apreensão face às sessões de fotografias dos seus educandos, que se têm realizado desde a semana passada na Escola Secundária de Carcavelos, com cerca de 1.800 alunos, alguns deles diagnosticados com Covid-19, ou com família diagnosticada, encontrando-se em isolamento profilático. Contactada pela, a direção do agrupamento garante que não há razões para receios, pois têm sido seguidas normas rigorosas.Uma aluna do 10.º ano confirmou àque "em outros anos, as fotos constumavam ser feitas dentro da biblioteca e este ano são só lá fora" e que, na verdade, as sessões têm tido fraca adesão: "Na minha turma, por exemplo, ninguém quis. Há muitos colegas a fazer fotos individuais, mas quase não têm sido feitas as coletivas, das turmas completas, porque os pais têm medo e não autorizam e porque os próprios não se sentem à vontade para tirar a máscara em circunstância alguma."