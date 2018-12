A existência de 66 arguidos - 39 deles presos - e a necessidade de fazer inúmeros exames levou o DCIAP a pedir a declaração de especial complexidade do processo para evitar a libertação de motards detidos em Janeiro.

O Ministério Público quer mais seis meses para investigar o chamado caso Hells Angels. O número de detidos e de arguidos constituídos, a necessidade de se realizarem inúmeros exames periciais e o tipo de crimes em causa foram os argumentos invocados pelo procurador do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP), Vítor Magalhães, para pedir a especial complexidade do processo antes que se esgotassem os prazos máximos de prisão preventiva.



A investigação iniciou-se em Março deste ano depois de dezenas de motards dos Hells Angels terem entrado num restaurante do Prior Velho para atacar os membros de uma organização motard rival, os Bandidos, que aí faziam um almoço de confraternização tendo em vista a criação de uma filial do grupo em Portugal. À cabeça deste último grupo estava Mário Machado, antigo líder dos skinheads portugueses que, depois de cumprir uma pena de vários anos de prisão, decidiu criar em Portugal um capítulo dos Bandidos.



Nessa tarde, os elementos dos Hells Angels entraram no restaurante de cara destapada, armados com paus, facas, bastões, correntes e martelos e, além de destruírem o estabelecimento, agrediram os 15 membros do grupo rival. Seis ficaram feridos, três com muita gravidade, enquanto os restantes - incluindo Mário Machado - se refugiaram na cozinha.



O inquérito que então se iniciou levou, no início de Julho, a uma mega operação da Polícia Judiciária, com dezenas de buscas simultâneas, que culminou na detenção de 58 membros identificados dos Hells Angels. Depois de ouvidos por um juiz de instrução criminal, 39 ficaram em prisão preventiva. Depois disso foram detidos mais elementos, incluindo um que, de acordo com o semanário Sol, chegou esta semana a Portugal depois de ser extraditado da Alemanha.



De acordo com o pedido do MP - feito a 4 de Dezembro e a que a SÁBADO teve acesso - foram até agora detidos 63 pessoas e constituídas arguidas outros três, todos eles indiciados pelos crimes de associação criminosa, homicídio qualificado, roubo, ofensas à integridade física, detenção de armas proibidas e tráfico de estupefacientes.



Segundo o procurador do DCIAP, a dimensão do processo - seja pelo número de arguidos, seja pelos crimes ou diligências ainda necessárias - faz com que seja impossível concluí-lo antes do prazo máximo de prisão preventiva aplicada aos 39 arguidos detidos: 18 de Janeiro. De acordo com o despacho do DCIAP, será ainda necessário determinar exactamente os membros da associação criminosa, concluir exames já pedidos ao Laboratório de Polícia Científica da PJ e à Unidade de Telecomunicações e Informática, ouvir testemunhas, concretizar pedidos de cooperação internacional e investigar crimes relacionados com a actividade dos Hells Angels.