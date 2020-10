Metralhadoras do tempo do PREC apreendidas no Norte

A maior operação de sempre da Judiciária - a que foi dada o nome Ibéria - levou à apreensão de mais de 500 armas no âmbito da operação Iberia. Foram presentes a um juiz do Tribunal de Instrução Criminal 14 suspeitos, entre eles um PSP que vai aguardar julgamento em prisão domiciliária, com pulseira eletrónica.





