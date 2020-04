Menino em quarentena surpreendido por polícias no dia do seu aniversário

São já várias as histórias de autoridades que cantam os parabéns a aniversariantes durante esta fase de pandemia do coronavírus.Henrique, residente em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, nos Açores, completou cinco anos no passado sábado, dia 4 de abril. De quarentena em casa com a família, a criança teve um dia de anos diferente.Uma patrulha da Esquadra de Ponta Delgada preparou uma surpresa e apareceu à porta do aniversariante para cantar os parabéns. Não houve bolos, mas os "pirilampos" do carro de patrulha tomaram o lugar das velas.Numa publicação partilhada por um agente na rede social Facebook, é possível ver os 'heróis' a cantarem os parabéns a Henrique que observa da varanda de casa.

"Hoje o Henrique faz 5 anos. Uma mão cheia de vida. Um dia que jamais irá esquecer porque o Henrique e sua família estão em casa longe da família chegada e dos amigos. E não ficaram sozinhos neste dia! Fomos lá fazer uma surpresa ao Henrique que desde sempre nutre um carinho especial por esta equipa da Esquadra de Ponta Delgada. Depois do turno terminado a caminho da rendição lá cantamos os parabéns... E ele soprou umas velas especiais! Os "pirilampos" do Carro de Patrulha! Nós não podemos mudar o Mundo... Mas podemos sempre mudar o Mundo de alguém! Feliz Aniversário Henrique", escreveu o agente Miguel Bettencourt ao mesmo tempo que partilhou o vídeo.